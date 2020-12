Vrouw met kinderen in auto knalt tegen schutting tijdens achtervolgen partner

Een vrouw die afgelopen nacht tijdens de lockdown in Suriname, samen met 3 kinderen in de auto achter haar partner racete, veroorzaakte rond 02.30u een eenzijdig verkeersongeval. Op de Livornoweg ging het mis en knalde zij tegen een schutting.

Volgens omstanders zette de vrouw de achtervolging in, om achter haar vreemdgaande partner te gaan. Tijdens die achtervolging reed zij vermoedelijk met hoge snelheid en verloor hierdoor de controle over het stuur.

Drie kleine kinderen, die ook in de auto zaten, raakten gewond en moesten met de ambulance naar de Spoedeisende Hulp (SEH) gebracht worden. De auto liep flinke schade op zoals op de foto te zien is. Ook de schutting moest het ontgelden en was gedeeltelijk beschadigd.

Het is niet de eerste keer dat een vrouw betrokken is bij een verkeersongeval, tijdens het achtervolgen van een partner. Begin deze maand vloog een Surinaamse vrouw op klaarlichte dag met haar auto in een kanaal, nadat zij haar vriend in z’n auto achtervolgde: