Ruzie met echtgenote eindigt in doodsteken familielid

De politie in Suriname heeft een 37-jarige man aangehouden die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dodelijke steekpartij, gisteren aan de Jagdeiweg in Suriname. De verdachte W.A. was met zijn vrouw op bezoek bij familie aan de Jagdeiweg.

Hij zou op een gegeven moment ruzie met zijn vrouw hebben gekregen, waarbij twee andere familieleden zich ermee kwamen bemoeien. Er ontstond toen een woordenwisseling tussen de twee mannen en de verdachte.

Deze woordenwisseling escaleerde, waarbij de verdachte de 34-jarige Hendrik A. enkele steken toebracht. Hendrik zeeg neer op het wegdek. De verdachte werd ter plaatse aangehouden en overgebracht ter voorgeleiding.

Het scherp voorwerp is achterhaald en in beslag genomen. De zaak is voor verder onderzoek overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie.