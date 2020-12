Vrouw ziet vriend met andere vrouw in auto en zet achtervolging in, eindigt in kanaal

Een Surinaamse vrouw is dinsdag op klaarlichte dag met haar auto in een kanaal gevlogen, nadat zij haar vriend in z’n auto achtervolgde. De vrouw had sterk het vermoeden dat de man met een andere vrouw in de auto zat en achtervolgde haar vriend een hele poos op de Nieuw Weergevondenweg. De man kreeg op een gegeven moment door dat zijn vriendin hem achtervolgde en voerde daarom zijn snelheid op.

Beide voertuigen reden over de Nieuw Weergevondenweg in Suriname, gaande richting Magentakanaalweg. Bij het naderen van de kruising met de Kronenburgweg sloeg de man plotseling af in de Kronenburgweg. De bestuurster van het wit gelakte voertuig, die inmiddels ook met een hoge snelheid reed, probeerde ook in die weg af te slaan.

Door de hoge snelheid ging dat echter mis en vloog ze in het kanaal langs de Kronenburgweg. De man keerde terug om naar de situatie te kijken, maar stapte daarna snel in zijn auto en vervolgde zijn weg verder. De bestuurster werd met behulp van omstanders uit het voertuig gehaald. De vrouw klaagde van pijn en werd per eigen gelegenheid afgevoerd.

Het voertuig dat middels een sleepwagen uit het kanaal werd gehaald is aanzienlijk beschadigd. De politie van Santodorp heeft de zaak in onderzoek.