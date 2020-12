Live stream: Owru Yari (virtual) Party op Apintie

Het is Oudjaarsdag in Suriname, maar dit jaar helaas geen reden voor een feest. Om toch nog het Owru Yari gevoel te ervaren heeft Radio Apintie vanavond om 19.00u (Surinaamse tijd) een virtual Owru Yari Party. Vier Surinaamse DJ’s en een MC brengen je met hun muziek in de sfeer van Owru Yari bij Galaxy.

De live stream is te volgen via https://facebook.com/Apintie of op Radio Apintie 97.1 FM. DJ Jerry Jay, DJ Marcel, DJ Kuyken, DJ Andy Safado & MC Danny Minino zijn van de partij op dit exclusief initiatief.

De live stream begint om 19:00u en wordt gehost door bombelman.com.