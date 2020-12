Man zonder reden voor zijn woning beschoten en geraakt in borstkas

Afgelopen dinsdag is een man bij een schietincident te Flora, geraakt in zijn borstkas. Dit nadat een man die samen met een nep politieman was, voor zijn huis stopte en zonder enige reden enkele schoten in de lucht loste en één in de richting van het slachtoffer. Dat het Korps Politie Suriname zojuist laten weten.

De politie van het bureau Flora kreeg in de nacht van dinsdag 29 december omstreeks 23.30u via het Command Center een melding van een schietincident op de kruising van de Langagrasie – en de Finibitastraat. Daarbij zou een manspersoon een schotverwonding hebben opgelopen.

Ter plaatse aangekomen troffen de wetsdienaren een menigte aan en bleek het slachtoffer C.A. per eigen gelegenheid te zijn afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Gebleken is dat voordat het schietincident plaatsvond, een groep mensen voor de woning van het slachtoffer C.A. waren.

Op een gegeven moment stopte een zilver gelakt voertuig met zwaailichten en hoorn op dat adres. In het voertuig zaten twee manspersonen en een vrouw. Eén van de manspersonen, zijnde de bestuurder stapte uit en deed zich voor als politieambtenaar en sommeerde eenieder om naar binnen te gaan. Het groepje gaf hieraan geen gevolg, omdat hij door hun werd herkend als te zijn een security guard van een bekend bewakingsbedrijf.

De nep politieman nam weer plaats achter het stuur, terwijl de andere manspersoon uitstapte. Zonder enige reden loste deze manspersoon enkele schoten in de lucht en één in de richting van C.A. Na de daad reed de bestuurder met zijn mede inzittenden in volle vaart weg. C.A. werd in zijn borstkas geraakt en per eigen gelegenheid vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het slachtoffer is niet aanspreekbaar en is ter verpleging in de ziekeninrichting opgenomen.

De bestuurder van het voertuig Y.D. meldde zich kort na het incident aan op het politiebureau Flora. Hij verklaarde dat hij niet de schutter is geweest, maar een andere manspersoon die als bijrijder in de auto zat en bij hem bekend is als M. en samen met hem in het voertuig zat. Echter kon of wilde hij niet verklaren waar M. op dat moment was.

In het zilver gelakt voertuig werd er geen zwaailicht noch hoorn aangetroffen. Daarnaast bleken de kentekenplaten van de auto te zijn verwijderd. Het voertuig is in het belang van het onderzoek in beslag genomen.

Y.D. is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten meldt de politie.