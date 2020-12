Bestuursdienst waarschuwt met intrekken vergunningen zaken die toch open zijn

Ondanks de vele waarschuwingen van de bestuursdienst van Paramaribo Noordoost is gebleken dat enkele winkels in de binnenstad van Paramaribo, op Oudjaarsdag wederom hun deuren open hebben voor het publiek. De bestuursdienst zal genoodzaakt zijn deze vergunningen in te vorderen.

Ingevolge de Surinaamse Wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand (S.B. 2020. No. 151) (S.B. 2020 no. 161, zoals gewijzigd bij beschikking d.d 15 december 2020 Jno. 20/07488) kunnen er sancties worden getroffen door het betalen van een boete.

Deze sancties gelden ook voor de zuurgoed – worst, chips, schaafijs verkopers en schoenmakers in Suriname voor het dragen van een mond en neusbedekking.