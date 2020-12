Vrouw komt door aquaplaning met voertuig in goot terecht

De bestuurster van deze auto raakte vanmiddag van de weg, nadat zijn in een plas water reed. Het vermoeden bestaat dat er sprake was van aquaplaning. De vrouw reed over de Welgedacht B weg richting Indira Gandhiweg en kwam terecht in een goot langs de weg.

Aquaplaning of watergladheid is het verschijnsel dat een dunne waterfilm ontstaat tussen de band van een rijdend voertuig en het wegdek, waardoor dit voertuig (tijdelijk) onbestuurbaar wordt.

Op camerabeelden is te zien hoe de bestuurster met een snelheid door een plas water reed en vervolgens de controle over het stuur verloor. Ze kwam met de schrik vrij. De schade aan het voertuig is aanzienlijk.

Het voertuig werd door een sleepwagen uit de goot gehaald.