10-jarige jongen steekt 35-jarige man dood

De man die vanmiddag in Suriname doodgestoken werd is de 35-jarige Anthony T. Hij werd met een mes in de borststreek gestoken door een 10-jarig jongetje. De twee hadden gisteren een woordenwisseling. De 10-jarige ging vandaag naar het huis van het slachtoffer waarschijnlijk om wraak te nemen.

Hij pakte een mes om de man te steken. Het lukte omstanders in eerste instantie om het mes weg te nemen, maar de jongen kreeg het mes alsnog in handen en bracht de man een steek toe. De 35-jarige man overleed ter plekke.

De twee wonen in dezelfde straat. Aanvankelijk werd gezegd dat het zou gaan om broers, maar dat lijkt niet het geval te zijn. De jongen werd door de politie meegenomen. Het lichaam van het slachtoffer is in beslag genomen.

De afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.