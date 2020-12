Invoering solidariteitsheffing niet meer haalbaar, er komt een nieuwe datum

De DNA-vergadering van vandaag 29 december 2020, waarin drie (3) fiscale wetten zouden worden behandeld, is afgelast vanwege de COVID-19 situatie in Suriname. Een van de wijzigingsvoorstellen die in deze vergadering zou worden behandeld, is de invoering van de solidariteitsheffing in de inkomsten- en loonbelasting.

De solidariteitsheffing zou met de wijziging van deze wetten per 1 januari 2021 worden ingevoerd. Nu de vergadering van de DNA is afgelast, is de datum van 1 januari 2021 voor de invoering van de solidariteitsheffing niet meer haalbaar. De solidariteitsheffing wordt wel nog ingevoerd, maar op een andere datum.

Op welke dag deze heffing zal ingaan, wordt nog binnen de regering besproken. De regering zal de samenleving hierover tijdig nader informeren en er alles aan doen om de invoering van de solidariteitsheffing ook zo makkelijk voor een ieder te laten verlopen.