Politie kamt buurt uit op zoek naar rovers na diefstal auto

De politie in Suriname heeft vanmiddag de omgeving van de Djinkoeweg te Latour uitgekamd nadat rovers een auto hadden gestolen. De dieven kwamen met het voertuig vast te zitten langs een sloot en konden niet verder rijden (foto inzet).

Kennelijk was de bestuurder niet bekend met de omgeving, want de weg daar is niet goed begaanbaar voor voertuigen. De rovers verlieten het voertuig en vluchtten te voet.

Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) en politie Latour hebben de buurt uitgekamd (foto) echter zonder resultaat.

Het gestolen voertuig werd door een sleepwagen langs de goot gehaald, waarna de eigenaar met het voertuig mocht wegrijden.