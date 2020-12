85 nieuwe COVID-19 gevallen de afgelopen 24 uur

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur maar liefst 85 nieuwe COVID-19 gevallen geregistreerd. Dat kwam naar voren na 411 keer testen. Het totaal aantal actieve gevallen van besmetting met het gevreesde coronavirus bedraagt hierdoor 363.

Dit blijkt dinsdagavond na de update van de cijfers op de officiƫle COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit die gegevens blijkt dat er op dit moment ook 62 personen in het ziekenhuis zijn opgenomen.

De cijfers vertonen een sterke stijging ten opzichte van gisteren toen er sprake was van 35 nieuwe gevallen en in totaal 369 actieve gevallen.

President Santokhi noemt de huidige tweede golf een forse tegenslag. Hoewel het te verwachten was, betreurt hij het, dat Suriname toch hiermee wordt geconfronteerd.

“Het had niet nodig geweest, als de gehele samenleving zich aan de verschillende voorschriften had gehouden”, aldus de president. De regering zal streng blijven monitoren en indien dit nodig is, de maatregelen moeten aanpassen of verscherpen.