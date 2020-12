Sibrano Pique wil zonder bescherming door IC Wanica Ziekenhuis lopen

Een opmerkelijke oproep van de Surinaamse activist Sibrano Pique dit weekend op zijn Facebook pagina. De activist wil zonder mondkapje of andere bescherming door de IC afdeling van het Wanic Ziekenhuis, waar COVID-19 patiënten liggen, lopen.

“Ik wil mij persoonlijk overtuigen van dit alles en de wereld verlossen van deze angst. Als het werkelijk zo is of niet. Laat mij getuigen of sterven van koppigheid, maar mijn Surinamers bedriegen gaat niet lang stand houden” zegt hij op z’n Facebook pagina.

Pique wil zonder mond en neuskap en zonder bescherming daar lopen. “Ik raak niks aan film niks en ga daarna 14 dagen in zelf quarantaine” aldus Pique die zijn oproep heeft gericht aan de president, vice-president en minister van volksgezondheid in Suriname.

Blijkbaar gelooft Sibrano Pique niet in het gevaar van het coronavirus want hij zegt erbij: “Ik geloof niet in duivelse machten die de boel voor de gek willen houden.”

Op social media wordt Pique opgeroepen om dit vooral te doen, maar mensen voegen eraan toe: “hij moet dan ook alle patiënten knuffelen en een kusje geven…“