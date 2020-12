Lijk van visser aangespoeld te SDSM Saramaccastraat

In Suriname is het lijk van een man vanmorgen aangespoeld bij de Surinaamse Dok en Scheepsbouw Maatschappij (SDSM) aan de Saramaccastraat. Het gaat om het lichaam van een visser die op 1ste kerstdag in het water bij een aanmeersteiger langs de Suriname rivier in Commewijne terecht was gekomen.

De vissers waren die bewuste dag aan het feesten bij de steiger toen de man in het water viel. De politie tast nog in het duister hoe zaken vrijdag precies zijn gelopen bij de aanmeersteiger.

Volgens de eerste informatie zou de visser een misstap hebben gemaakt en in het water terecht zijn gekomen, waarna hij in de diepte verdween. Zijn lijk is vanmorgen om 07.45u aangespoeld en werd positief herkend door andere vissers.

De zaak is inmiddels overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten die het onderzoek voortzet.