Op tweede kerstnacht meer dan 150 lockdown-overtreders overgebracht

Net als op eerste kerstnacht zijn er ook op tweede kerstnacht meer dan 100 honderd lockdown-overtreders overgebracht naar de hal op het terrein van de Politieacademie. In totaal zijn er op tweede kerstnacht 157 personen overgebracht zegt politiewoordvoerder, inspecteur Rachel Deekman aan Waterkant. Onder hen bevonden zich 24 vrouwen.

De woordvoerder doet nogmaals een beroep op de Surinaamse samenleving om zich te houden aan de COVID-19-maatregelen waaronder de lockdown. De lockdown is nu dagelijks van 19.00 uur tot en met 05.00 uur.

De minister van Volksgezondheid Ramadhin zei vrijdag tegen Radio ABC dat er hard opgetreden zal worden tegen de lockdown-overtreders. “Als de situatie in Suriname maandag niet stabiel is volgt een total lockdown“, waarschuwde hij de bevolking. De bewindsman gaat maandag tijdens een persconferentie nadere mededelingen doen over de situatie.