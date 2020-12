In Suriname is een bromfietser op 2e kerstdag om het leven gekomen nadat hij met z’n bromfiets tegen een brug aanreed. Dit gebeurde te Jagtlust in het district Commewijne.

Hoe de bestuurder van de brom van de weg is geraakt en daardoor tegen de bug is aangekomen, is nog niet duidelijk. Diverse eenheden van de Surinaamse politie zijn nu ter plekke bezig met het onderzoek naar dit eenzijdig ongeval.

De bromfiets van het verkeersslachtoffer: