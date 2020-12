‘SZF kocht huizen tegen hoge bedragen met betaalde premie’

De Stichting Staatsziekenfonds (SZF) heeft de premie, die bedoeld was voor medische zorg en medicijnen, aangewend om huizen tegen hoge bedragen te kopen. Dat heeft de Surinaamse president Chan Santokhi zaterdag laten weten.

Santokhi was te gast een programma op RBN televisie, waar hij uitgebreid in ging op diverse actuele issues die spelen in de samenleving. Maandag verschijnt in Dagblad Suriname een uitgebreid verslag van het interview met Santokhi.

De president van Suriname benadrukte, dat het SZF een Staatsziekenfonds is. “U gaat schrikken als ik deze informatie geef. U betaalt premie en het SZF moet met dat geld zorgdragen dat u medische zorg en medicijnen krijgt. Maar, het SZF is huizen gaan kopen met het geld tegen hoge bedragen” aldus Santokhi.

Net voor de parlementsverkiezingen van 2015 werd Ricky Kromodihardjo benoemd tot nieuwe directeur van SZF; hij was kandidaat voor de NDP tijdens de verkiezingen, maar nam meteen erna afscheid van De Nationale Assemblée om aan te kunnen blijven als directeur.

Hij volgde waarnemend directeur Stephen Comvalius op die een half jaar eerder ontslagen was door de Raad van Toezicht. Enkele maanden na het aantreden van het kabinet-Santokhi werd Kromodihardjo in oktober 2020 opgevolgd door Amar Randjitsing.