VHP gedenkt kindertehuizen met levensmiddelenpakketten

Te midden van huidige pandemie, heeft een delegatie van de VHP op donderdag 24 december, enkele kindertehuizen in het district Para bedacht met levensmiddelenpakketten. Het ging in deze om de Surinaamse kindertehuizen Riyos en Odoniti.

Het was volgens de partij duidelijk te merken dat de blijdschap heel groot was bij de kinderen. Naar hun zeggen was hun kerstviering nu compleet en heel dankbaar hebben ze de goederen in ontvangst genomen.

Glenn Oehlers, ondervoorzitter van de VHP in Suriname tevens delegatieleider, gaf aan dat er geen groter geluk bestaat dan anderen blij te maken en ten dienste te staan van de behoeftige medemens. De beheerders van beide tehuizen brachten hun hartgrondige dank uit aan de VHP, en spraken de hoop uit dat het niet slechts moet blijven bij de kerstviering maar dat ook naar hun andere noden gekeken moet worden.

Oehlers drukte hun op het hart dat hij heel hard zijn best zal doen om de tehuizen bij te staan en dat de VHP oplossingsgericht werkt doormiddel van ontwikkeling en educatie. Eerder deze week heeft de delegatie ook Huize Ashiana bedacht met een pakket antiseptica en reinigingsmiddelen: