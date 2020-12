LIVE: Reeds ingestelde COVID-19 maatregelen worden nog verder aangescherpt

In Suriname heeft de regering zojuist bekend gemak dat de reeds ingestelde COVID-19 maatregelen nog verder worden aangescherpt. Er komt in ieder geval geen lockdown. Dat werd woensdagavond duidelijk tijdens een spoedconferentie op het kabinet van de Surinaamse vice-president. De strengere regels volgen net voor kerst, als gevolg van een explosieve stijging van het aantal corona besmettingen.

Per 24 december 00.00u tot maandag 28 december geldt dat het samenscholingsverbod terug wordt gebracht naar 5 personen. Ook gaan alle niet-essentiële bedrijven vanaf morgen dicht. De markten zijn ook gesloten maar marktventers mogen producten via de straat aanbieden.

In de periode van 24 december 2020 tot en met 28 december 2020 mogen slechts de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten, open:

Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten, uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging;

Supermarkten;

Apotheken;

Bakkerijen;

Drogisterijen;

Poliklinieken;

Ziekenhuizen;

Slagerij;

Kinderopvang;

Openbaar vervoer;

Banken;

Tankstations.

Er zal verder geen fysiek kerkbezoek zijn tijdens de kerstdagen. De overheid zal kerkelijke organisaties assisteren bij het live uitzenden van de diensten. Uitvaarten mogen volgens protocol, maar de controle op naleving van de COVID-19 regels en protocollen zal verhoogt worden.

Mocht deze strategie niet bijdragen tot verbetering dan komt er na maandag wel een total lockdown.

Tijdens de dagelijkse evaluatie van de cijfers vandaag kwam naar voren dat er sprake is van een tweede golf en het virus zich momenteel vrij snel verspreid vergeleken met de vorige golf. Gezinnen raken vrijwel snel besmet, terwijl dit eerder niet zo was. Ook zijn er nu meerdere besmettingen bij kinderen hetgeen eerder ook niet het geval is.

Blijkbaar wil de regering met de strengere regels voorkomen dat het aantal COVID-19 besmettingen tijdens de aanstaande kerstdagen nog verder toenemen.

De persconferentie is nu nog gaande en hieronder te volgen. Highlights:

Sterke stijging van aantal besmettingen, meeste in Paramaribo-Noord;

Grote Braziliaanse cluster geïdentificeerd;

Situatie is zeer ernstig, dus zijn harde maatregelen nodig;

Stijging zal komende dagen aanhouden, nog geen stabilisatie;

Samenscholing van mensen zal worden tegen gegaan;

Ziekenhuizen raken vol door opvang besmette personen;