Melding granaat gegooid bij woning rechter Punwasi was loos alarm

De melding gisteren, dat er een handgranaat zou zijn gegooid bij de woning van rechter tevens ex-procureur-generaal Subhaas Punwasi, was loos alarm. Manschappen van Kapitale Delicten die na de melding ter plaatse gingen voor onderzoek, troffen niets aan meldt de Surinaamse krant Times of Suriname.

Er zou bij de woning een harde knal zijn gehoord en toen werd er vanuit gegaan dat er een handgranaat is gegooid. De poltie kamde de omgeving af en stelde een grondig onderzoek in. Nadat er niets was aangetroffen, werd het gebied weer vrijgegeven en verliet de sterke arm de plaats.

Een Surinaamse nieuwssite maakte, zonder de zaak goed te verifiëren, melding dat er een handgranaat zou zijn geworpen op de woning van Punwasi en zorgde voor onnodige ophef.