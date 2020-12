Agenten die onschuldige jongeman neerschoten buiten functie gesteld

De agenten die verantwoordelijk worden gehouden voor het neerschieten van de onschuldige 17-jarige Jereno Panali op 23 november jl., zijn buiten functie gesteld. De jongeman kwam op 1 december te overlijden aan de verwondingen die hij opliep door een politiekogel.

Het schietincident vond plaats op de hoek van de Mattheusweg te Pontbuiten. De agenten zouden roofverdachten hebben willen aanhouden, maar Jereno Panali had daar niets mee te maken en was onschuldig. Toch werd er na waarschuwingsschoten gericht op hem geschoten.

Panali, ook wel bekend als ‘Rocker Rockobin’, was aan het wegrennen en werd in zijn rug geraakt waarbij de kogel door ging naar zijn buik. Hij werd ter verpleging opgenomen in het ziekenhuis alwaar hij 8 dagen later kwam te overlijden. De kosten voor de uitvaart werden gedekt door het ministerie van justitie en politie in Suriname.

Het gaat om twee agenten die buiten functie zijn gesteld, na een onderzoek door de afdeling Onderzoek Politionele Zaken (OPZ) van de Surinaamse politie. Wat er verder met hen gaat gebeuren is niet bekend.