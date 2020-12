Kerstpakketten voor minder daadkrachtigen in Suriname

De organisatie ‘Ladies Talk Foundation’ wilde dit jaar in verband met kerst graag terug geven aan delen van de Surinaamse samenleving, die economisch niet zo daadkrachtig zijn. Om ze toch te laten genieten van een fijne kerst, is in samenwerking met lokale sponsoren en de Nederlandse rapper Angelo King, een actie op touw gezet waarin ze werden voorzien van kerstpakketten.

“We hebben in totaal 50 gezinnen/individuen blij kunnen maken met een kerstpakket ter waarde van 1.000 SRD. We kunnen met recht zeggen dat dit een geslaagd project is geworden, ondanks COVID-19” aldus de organisatie in een persbericht.

Stichting Ladies Talk Suriname richt zich dagelijks op women empowerment, het stimuleren van de Surinaamse vrouw door middel van sociale projecten, workshops en evenementen. De stichting organiseert regelmatig projecten om hieraan bij te dragen.

Rapper Angelo King heeft de ‘I have found my purpose foundation’ opgezet, waarmee hij zich jaarlijks inzet om terug te geven aan Suriname.