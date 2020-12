Medewerker MI-Glis besmet met coronavirus; kantoor maandag gesloten

Een medewerker van het Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatiesysteem (MI-Glis) is positief bevonden op het coronavirus. Het kantoor is maandag 21 december gesloten voor ontsmetting.

In Suriname zijn zondag 41 nieuwe COVID-19 gevallen geregistreerd en 28 patiënten genezen verklaard. Het aantal actieve cases is nu op 159.

Het aantal personen in het ziekenhuis is gestegen van 19 naar 32. 5 patiënten worden verpleegd in de intensive care unit. Er zijn nu 1.163 personen in quarantaine en 82 mensen zijn in isolatie. Het virus heeft het leven gekost aan 118 mensen.