Lockdown overtreder met vuurwapen aangehouden bij drugslocatie

In de nacht van zaterdag op zondag zijn in Suriname gedurende de politie operatie ‘Operatie Hoop’ en de controle op de naleving van de lockdown maatregel, een 6 tal lockdown overtreders aan de Latourweg staande gehouden. Een van de mannen was daarbij gewapend met een vuistvuurwapen.

De man werd aangehouden door de Surinaamse politie en daarna overgebracht naar het politie station Livorno voor verder onderzoek. Op hetzelfde adres, dat een drugslocatie bleek te zijn, werden na huiszoeking 30 stuks jachtgeweer patronen aangetroffen.

Ter plekke werden ook 9 buksen aangetroffen en in beslag genomen. De politie heeft de zaak in onderzoek.