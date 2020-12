23-jarige automobilist levenloos uit goot gehaald na eenzijdig ongeval

Dit is de 23-jarige John Persaud, die op vrijdag 18 december na een eenzijdig verkeersongeval te Jarikaba, om het leven kwam. Hij wordt vanmiddag te Kwarasan begraven. Volgens het Korps Politie Suriname reed John samen met zijn vrouw S.C. en zijn dochter W.J. over de Padiweg toen het eenzijdig ongeval gebeurde.

Zij kwamen vanuit de richting van de Jarikabaweg gaande in die van de rotonde van de Vijfde Rijweg. Bij het beschrijven van een rechtse bocht verloor de autobestuurder ter hoogte van pand no.20 de controle over de besturing van zijn voertuig.

Hij geraakte van de weg en reed tegen een EBS-mast op, waardoor het voertuig over de kop sloeg en vervolgens in een goot, aan de andere kant van de weg, belandde. De politie van het bureau Jarikaba kreeg een melding dat een auto in een trens langs de Padiweg te Jarikaba was beland.

Bij aankomst van de politie was het voertuig ondersteboven en voor meer dan de helft in de diepte terwijl een meisje in het water lag. Het is omstanders gelukt om, het meisje en een vouwspersoon die nog in het voertuig was, te redden. Het lichaam van John werd ook uit de goot gehaald maar hij vertoonde geen tekenen van leven. Een poging tot reanimatie mocht helaas niet baten meldt de Surinaamse politie.

Met behulp van een kraanwagen werd de auto uit de trens gehaald. Een ingeschakelde arts stelde de dood van John vast. Na afstemming met het Openbaar Ministerie werd het ontzielde lichaam van John afgestaan aan de nabestaanden. Het voertuig dat zware materiële schade vertoond is voor herkeuring in beslag genomen.

Moeder S. en dochter W. hebben beide letsels opgelopen, maar de moeder wenste niet medisch te worden behandeld. De dochter werd met de ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.