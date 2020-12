VIDEO: Allereerste passagiersvlucht SLM met ‘nieuwe’ B777-200ER

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) heeft zondag 20 december haar allereerste passagiersvlucht met de ‘nieuwe’ B777-200ER ‘Bird of the green paradise’ uitgevoerd. De SLM vloog zondag vanaf Schiphol naar Suriname.

Vrijdag 18 december jl. vertrok de kist voor haar eerste commerciële vlucht naar Amsterdam. Het ging daarbij om een cargo vlucht. De aankomst zaterdag in Nederland is te zien in het 2e filmpje hieronder van Fhiko Aviation.

Bij aankomst zondagmiddag in Suriname vloog de Boeing relatief laag over Paramaribo op 2100 – 2000ft en was daardoor goed waarneembaar. Dat blijkt ook uit dit filmpje van de Vliegende Reporter:

Het Surinaams bedrijf meldde eerder dat Surinam Airways officieel een nieuwe fase tegemoet gaat door de commerciële inzetbaarheid van de ETOPS gecertificeerde B777-200ER gaat. “Samen met alle betrokken actoren is de afgelopen periode hard gewerkt en Surinam Airways is bijzonder verheugd hiermee” aldus de SLM.