Zoon van Surinaams Amsterdamse crimineel met bijna 5 miljoen euro cash gepakt

Deze twee sporttassen met in totaal bijna 5 miljoen euro (foto), werden onlangs gevonden in een huis in Purmerend. Daarbij werd Digennaro B., de 25-jarige zoon van de Surinaamse Amsterdammer Delano B.(55), aangehouden meldt de Nederlandse krant Het Parool donderdag.

Volgens de krant begon de recherche in maart een onderzoek, na anonieme tips die bij het Team Criminele Inlichtingen van de politie waren binnengekomen. Een van de tips was dat Digennaro geld en drugs zou rijden voor de organisatie van zijn vader Delano, die bij de politie al langer bekend zou zijn om cocaïneverdenkingen.

De Nederlandse website Crimesite schrijft hierover dat de naam van Delano B. frequent voorkomt in strafdossiers. De politie rekende hem tot de contacten van Dino Soerel, en zijn naam viel later in de serie onderzoeken naar cocaïnehandel van de groep rond de uit Suriname afkomstige Piet W., die werd veroordeeld voor cocaïnesmokkel maar inmiddels weer op vrije voeten is.

De tassen met in totaal 4.810.795 euro werden in september aangetroffen bij een inval. Naast Digennaro B. zijn er nog 3 personen opgepakt, die verdacht worden van witwassen.