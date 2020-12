27 nieuwe COVID-19 gevallen, ziekenhuisopnames gestegen

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur weer 27 nieuwe COVID-19 gevallen geregistreerd. Het aantal personen in het ziekenhuis is ook gestegen van 5 naar 14.

Dat blijkt donderdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. In totaal zijn 162 corona testen het afgelopen etmaal uitgevoerd. De meeste positieve gevallen zijn vastgesteld in Paramaribo (21) , gevolgd door Wanica (4) en Commewijne (2).

Het aantal actieve gevallen is hierdoor gestegen naar 86. Met deze cijfers ligt het in de verwachting dat de COVID-19 maatregelen nog verder aangescherpt zullen worden.