Personeelslid Academisch Ziekenhuis positief getest op COVID-19

Een personeelslid van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is positief getest op COVID-19. De medewerker was een aantal dagen met klachten aanwezig op de werkvloer. Uiteindelijk liet het personeelslid zich testen en uren later bleek uit het resultaat dat die besmet is met het gevreesde virus. Het personeelslid heeft zich niet gehouden aan het protocol namelijk bij klachten thuis blijven of melden aan de personeelsarts.

In Suriname zijn donderdag 27 nieuwe COVID-19 gevallen geregistreerd. Het aantal personen in het ziekenhuis is ook gestegen van 5 naar 14. Met de nieuwe gevallen was het aantal actieve gevallen gestegen naar 86. 2 patiënten worden verpleegd in de intensive care unit. Er zijn nu 793 personen in quarantaine en 49 mensen zijn in isolatie. Het virus heeft het leven gekost aan 117 mensen.

De regering heeft donderdagavond besloten de COVID-19 maatregelen aan te passen. Deze aanpassing komt na overleg met diverse stakeholders. Alle verleende toestemming voor evenementen zijn aangehouden. Religieuze bijeenkomsten zijn zondag toegestaan voor maximaal twee uren. De regering heeft een clusterteam handhaving COVID-19 geïnstalleerd.