31 nieuwe COVID-19 gevallen, 23 personen in het ziekenhuis

De afgelopen 24 uur zijn er weer flink wat nieuwe COVID-19 gevallen geregistreerd in Suriname en wel 31. Het aantal personen in het ziekenhuis is ook flink toegenomen en gestegen van 14 naar 23.

Dat blijkt vrijdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Er is de afgelopen 24 uur maar liefst 217 keer getest. Daaruit kwamen 23 gevallen uit Paramaribo naar voren en 8 uit Wanica.

Vrijdag werd ook bekend dat een personeelslid van het Academisch Ziekenhuis positief is getest op COVID-19. De medewerker was een aantal dagen met klachten aanwezig op de werkvloer. Uiteindelijk liet het personeelslid zich testen en uren later bleek uit het resultaat dat die besmet is met het gevreesde virus. Het personeelslid heeft zich niet gehouden aan het protocol namelijk bij klachten thuis blijven of melden aan de personeelsarts.