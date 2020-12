Dreiging door Cubanen leidde tot ontmanteling door politie en militairen

Dreigende uitspraken hebben woensdag geleid tot de eerdere ontmanteling van de bivakkerende Cubanen bij het Canawaima Ferry complex in Suriname. De Cubanen dreigden met geweld het terrein te betreden en de veerboot alvast te bezetten. Ze gaven de aanwezige politie en militairen te South Drain een ultimatum van 2 uren meldt BIC Nickerie.

Hun dreigende uitspraken werden serieus opgevat toen de groep gistermorgen ook weigerde verder te communiceren met het Surinaamse NCCR. Ook het door hun zelf aangevraagde voeding werd bij aankomst steevast geweigerd door de leiding van de groep.

De aanwezige politie voelde naarmate de ultimatum van 2 uren naderde de dreiging van de Cubanen die steeds grimmiger werden. Gevraagd werd naar assistentie van hun collega’s die bijkans 2 kilometer verder een inval aan het plannen waren. De groep Cubanen werd verrast door de eenheden die gelijk overgingen tot aanhouding van de dreigende leiders die op dat moment werden omringt door een kleine groep lotsgenoten.

Hun verzet werd vervolgens verbroken en werden daarom 16 van hen waaronder de leider Elio afgevoerd. Derest van de 227 Cubanen werd vredig afgehandeld en vrijwillig getransporteerd naar een lokatie in de hoofdstad Paramaribo. Met de operatie van gisteren waarbij er wederom scherpe voorwerpen/wapens in beslag zijn genomen is definitief een eind gekomen aan de bivakkering van honderden Cubanen voor het Canawaima Ferry complex te South Drain.

Het doel om naar buurland Guyana af te reizen en vervolgens door naar de Verenigde Staten van Amerika is dus van de baan aldus het commissariaat.