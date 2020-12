Woningzoekenden opgelicht door 46-jarige verhuurder

De politie in Suriname heeft een 46-jarige man aangehouden wegens oplichting. De man met de initialen S.K. nam huurgeld van woningzoekenden in ontvangst en liet daarna niets van zich horen, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De verdachte publiceerde via Facebook een bericht, dat hij een benedenwoning verhuurde. In de bovenwoning verbleef de verhuurder zelf. Enkele woningzoekenden reageerden op het bericht en maakten een afspraak met hem. Op de afgesproken plek betaalden de huurders alvast het gevraagde bedrag.

S.K. hield de mensen dan voor dat hij nog bezig is met kleine renovatie werkzaamheden en dat hij nog bezig was de airco in orde te maken. Na de geldbedragen te hebben ontvangen was hij vanaf dat tijdstip niet meer bereikbaar. Inmiddels hebben vijf benadeelden aangifte van oplichting tegen hem gedaan.

De verdachte werd opgespoord en op vrijdag 11 december aangehouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de Facebook oplichter in verzekering gesteld.

De politie meldt dat het vermoeden bestaat, dat er meerdere personen benadeeld zijn. Deze worden opgeroepen zich te begeven naar het politiebureau Geyersvlijt voor het doen van aangifte.