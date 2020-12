Oproep Damaru om te protesteren tegen beleid regering

Personen werkzaam in de horeca, toerisme en entertainmentsector in Suriname, zijn via social media opgeroepen om zich vandaag te verzamelen bij TBL Parking om 11.00u. “We gaan protesteren om tot een oplossing te komen of een eventuele compensatie voor evenementen te krijgen” is te lezen in een oproep die rondgestuurd wordt.

Vanuit TBL gaat men naar Flamboyant om hun stem te laten horen. “Wij willen geen 2e rangs behandeling, dat de firstlady wel events mag houden in bijvoorbeeld Flamboyant en wij niet. Of dat de casino’s ook gewoon open gaan en door verdienen. Recht voor 1, recht voor allen!” is te lezen in de oproep.

In Flamboyant organiseert de Surinaamse firstlady een ‘Bigi Sma dei’. Op vragen daarover gisteren tijdens de persconferentie van de regering liet de vrouw van de president weten dat deze bijeenkomst geheel volgens de geldende COVID-19 protocollen zal worden gehouden.

Een van de personen die de oproep heeft gedaan is de Surinaamse entertainer Damaru. Hij zei gisteren dit erover: