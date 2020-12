Zwaar wapen en kogelwerend vest bij Braziliaan aangetroffen

De twee mannen die op vrijdag 11 december door leden van RBTP opgespoord en in de omgeving van ressort Munder klemgereden en aangehouden werden, deden zich voor als pseudo politieagenten. Dat meldt het Korps Politie Suriname. Het gaat om de 53-jarige Surinamer S.M en de 27-jarige Braziliaan E.O (foto).

Volgens het voorlopig onderzoek zijn deze twee mannen vermoedelijk ook betrokken bij de gewapende roofoverval van maandag 30 november aan de Patatawiristraat. In deze zaak zijn twee andere kompanen op woensdag 9 december eveneens door het RBTP aangehouden.

Bij een ingesteld onderzoek in het voertuig is op E.O. een vuistvuurwapen aangetroffen en in beslag genomen. Op aanwijzing van E.O. begaven de rechercheurs van Kapitale Delicten, bijgestaan door het RBTP zich naar een appartementencomplex, alwaar de vreemdeling E.O enige tijd vertoefde. Aldaar werd een zwaar wapen en een kogelwerende vest aangetroffen.

Het wapen en de kogelwerende vest werden vermoedelijk gebruikt tijdens de eerder gepleegde diefstallen met geweldpleging. In het appartement is ook een motorfiets aangetroffen, die vermoedelijk als vervoersmiddel is gebruikt bij een poging diefstal middels geweldpleging op zaterdag 5 december aan de Tourtonnelaan. Ook deze motorfiets is in beslag genomen.

De twee zijn na hun aanhouding overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. S.M en E.O zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld meldt de politie.