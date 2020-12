Kabinet overwoog Bigi Sma dienst te schrappen, maar wil senioren juist nu vertier bieden

De Surinaamse overheid heeft overwogen om de Bigi Sma dienst, die vandaag in Flamboyant gehouden wordt, niet door te laten gaan. “Het zou echter niet ten dienste staan van onze waardige seniore burgers die al tijdens deze zware pandemie al veel verstoken zijn van gezelschap en vertier. Ook deze kwetsbare groep moet met plezier en op een veilige, menswaardige wijze invulling kunnen geven aan hun dagelijks leven” aldus een verklaring van de regering.

In een bericht wil de regering in Suriname verduidelijken dat het in deze om een dankdienst gaat. Hierbij zal dus het protocol voor kerkdiensten/ religieuze bijeenkomsten, van toepassing zijn. Één van de regels daarbij is het toegestane aantal personen per vierkante meter zegt de overheid.

“Wij delen mede dat op basis van voornoemde protocollen rond de 500 personen aanwezig mogen zijn in deze locatie. Het aantal genodigden is bijzonder ver beneden dit aantal. Laten wij onze senioren deze gelegenheid niet ontnemen en gezamenlijk de juiste informatie delen” aldus meldt de Communicatie Dienst Suriname.

Op social media was ophef ontstaan over het organiseren van de Bigi Sma Dei. Tegenstanders vonden het niet gepast om in deze periode, waarbij de COVID-19 maatregelen zijn aangescherpt, een event te organiseren. Helemaal niet voor een groep die wordt beschouwd als kwetsbaar voor het coronavirus.

Er is zelf een protestbijeenkomst bij Flamboyant gepland waarbij de Bigi Sma dey genoemd wordt: