Uitvaart Pearl Antonius vanmiddag in Paramaribo

Vanmiddag vindt in Suriname de uitvaart plaats van media-man Pearl Antonius. Hij overleed op 9 december jongstleden op 76-jarige leeftijd. De uitvaart vindt plaats op maandag 14 december 2020 in de Kathedrale Basiliek. Van 13.30u – 14.30u is er gelegenheid tot condoleren. De uitvaartdienst is van 14.30u – 15.30u waarna de crematie in besloten kring plaats vindt.

Antonius heeft jarenlang gewerkt bij ABC Radio, waar hij verschillende rollen heeft vervult.¬†Directeur Henk Kamperveen zegt in Pearl een grote media-man te verliezen. “Hij is een echte ‘stonfutu’ geweest van het bedrijf. Hij was er bij de oprichting en kwam terug na de heropstart van ABC”, aldus Kamperveen.

In het maatschappelijke leven was hij jarenlang voorzitter van de Katholieke Onderwijzersbond (KOB) en trad later toe tot het hoofdbestuur van de Progressieve Vakcentrale 47. Als kopstuk van coalitiepartij SPA werd Pearl Antonius directeur van het ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu tijdens de Venetiaan-kabinetten.