Aantal actieve COVID-19 gevallen in een paar dagen gestegen van 13 naar 25

Het aantal actieve COVID-19 gevallen in Suriname is in een paar dagen gestegen van 13 naar 25. Dat blijkt zondagavond uit de update van de cijfers op de officiƫle COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Het laatste etmaal is er 47 keer getest op het gevreesde coronavirus. Daaruit zijn 4 nieuwe gevallen naar voren gekomen: 3 in Paramaribo en 1 in Wanica. Van het aantal actieve gevallen zijn 17 in isolatie en 8 opgenomen in het ziekenhuis. 3 daarvan liggen in een ICU.

Ondanks de stijging van het totaal aantal actieve gevallen ligt het aantal besmettingen ver onder de aanvaardbare norm die de overheid heeft gesteld.