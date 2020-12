Imanuelle Grives schrijft boek om punt achter periode te zetten

Nadat de Surinaams-Nederlandse actrice Imanuelle Grives werd gearresteerd voor drugsbezit kwam ze in een emotionele achtbaan terecht. Samen met journalist Anton Slotboom schreef ze een boek om een punt te zetten achter die periode.

‘Later als ik groot ben, ga ik iedereen laten zien dat ik wél iemand ben, dat ik wat waard ben. Wacht maar, iedereen gaat het zien!’ En toen werd Imanuelle in de zomer van 2019 met een grote hoeveelheid drugs aangehouden op dancefestival Tomorrowland, waarna zij twee maanden in hechtenis doorbracht in de beruchte Antwerpse gevangenis.

Hoe belandt een bejubelde actrice op het hoogtepunt van haar carrière ineens in de gevangenis? Wat is het werkelijke verhaal achter de actrice, een rolmodel dat voor het oog van de hele wereld ten val kwam?

In Imanuelle. Mijn vechtershart gaat Imanuelle samen met de Rotterdamse journalist Anton Slotboom op zoek naar antwoorden. In dit autobiografische verslag nemen ze je mee op een dollemansrit van roem, prachtige overwinningen, seks en feesten, maar ook van angstaanvallen, eenzaamheid en drugs. Het is een persoonlijk verhaal waarin Imanuelle ongeveinsd vertelt over haar strenge christelijke opvoeding, het worstelen met de druk van bekendheid en het pakken van nieuwe kansen.

Hoe klim je weer op als je aan de rand van de afgrond hebt gestaan?

Imanuelle Grives (1985) is Nederlands bekendste actrice van Surinaamse afkomst. Ze is bekend van series als Vechtershart en Celblok H. en speelde in films als Alleen maar nette mensen, Weg van Jou, Vechtmeisje en Tuintje in mijn hart.

Anton Slotboom (1980) is journalist. Zijn recente biografie over Jules Deelder kreeg vier sterren van Algemeen Dagblad en behaalde de bestsellerlijst.