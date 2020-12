Geen pagara estafette in Suriname op 31 december

Er zal dit jaar geen pagara estafette in Suriname zijn op 31 december en ook de vuurwerkverkoop zal streng gecontroleerd worden. Ook wordt het uitgaansverbod ingesteld van 21:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend en geldt er een samenscholingsverbod voor groepen van groter dan 20 personen. Dat heeft de Surinaamse overheid vandaag laten weten.

De reden hiervoor is dat er de afgelopen dagen een zorgwekkende stijging in het aantal besmettingen zijn. “We zijn gegaan van nul besmettingen per dag naar dagen waarop we zes en tien besmettingen gezien hebben, het afgelopen weekend. Dit is het moment om erger te voorkomen” aldus minister Ramadhin zojuist.

Hij gaf verder aan er consequent steeds meer feesten zijn en dat er steeds meer plekken zijn, die de regels overschrijden.¬†“Wij weten dat mensen in een feeststemming zijn. Ik wil echter benadrukken dat wij landgenoten zullen verliezen, als dit gedrag verder gaat. Er zullen meer mensen in ziekenhuizen zullen belanden en zoals we eerder gezien hebben, overlijden” aldus de minister.

Aan de hand van de ontwikkelingen in Nederland, wordt er rekening gehouden met aanpassingen in het huidig luchtverkeersbeleid. Hiervoor worden er van de week intensieve gesprekken gevoerd met actoren binnen de luchtvaartsector.