‘2-jarig kindje rende plotseling straat op, oma ging haar achterna’

De 54-jarige Ilse Wagijo is op maandag 14 december omstreeks 08.45 uur samen met haar 2-jarige kleindochter Casey Klyem dodelijk aangereden door een vrachtwagen met oplegger te Oost-Westverbinding in het district Saramacca. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist in een officieel bericht.

De politie van het bureau Calcutta kreeg via het Command Center de melding van een aanrijding tussen een vrachtwagen, een bromfiets en een voetganger en dat er sprake was van zware persoonlijke ongelukken.

Bij aankomst van de politie bleek het te gaan om een grootmoeder en haar kleindochter die ter hoogte van km 53 aan de Catharina Sophiastraat door een vrachtwagen met oplegger dodelijk zijn aangereden. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast.

Volgens het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen dat het 2-jarig meisje Casey op een bepaald moment de straat op rende. Haar grootmoeder ging haar achterna en op dat moment werden beiden aangereden.

De vrachtwagenbestuurder kwam vanuit de richting van Boskamp gaande richting Paramaribo. Het rijbewijs van de vrachtwagenchauffeur, die niet onder invloed van alcohol verkeerde is in het belang van het onderzoek ingevorderd. Het vrachtvoertuig is ter herkeuring in beslag genomen meldt de Surinaamse politie.