Openbare School Meerzorg 3 krijgt meer hulp

De in deplorabele staat verkerende Openbare School Meerzorg 3 in Commewijne, heeft recentelijk een gedeeltelijke opknapbeurt gekregen. De leerlingen moesten onder levensgevaarlijke omstandigheden les volgen. Intussen zijn de plafonds vervangen. Vanuit Nederland krijgt de school in Suriname meer hulp.

De heer Rayeed Nasibdar (Nederland) heeft de afgelopen week contact opgenomen met de schoolleiding van OS 3 Meerzorg. Naast de loshangende plafonds blijkt dat er nog veel meer gebreken zijn aan het schoolgebouw, waaronder: dakgoten die aan vervanging toe zijn en loszittende palen die ook een gevaar vormen voor de veiligheid van de leerlingen.

Na het contact met de schoolleiding, is Rayeed Nasibdar, terstond gestart met een geldinzamelingsactie voor de school. Tot op dit moment is er €1.171,00 opgehaald, we gaan voor meer zegt de trotse initiatiefnemer Rayeed Nasibdar. Er is intussen opdracht gegeven aan het bedrijf Gutterking om de werkzaamheden aan de dakgoten zo snel mogelijk op te starten.

Naast het vervangen van de dakgoten en loszittende palen, is er ook gedacht aan andere zaken om te realiseren, zoals opstapbankjes zodat de kleintjes bij het bord kunnen komen, verlichting, papier, reparatie van schoolborden en boekenkasten. Intussen zijn de opstapbankjes geschonken aan de school door de heer Ritesh Soechit, de man die toezicht houdt op de uitvoering en dat alles goed verloopt.

De vorige Surinaamse regering onder oud-president Bouterse, heeft geen aandacht geschonken aan de scholen. De scholen zijn in deplorabele situaties achtergelaten. Gezien de huidige economische situatie van het land moeten we samen een handje helpen om de scholen in goede staat te brengen. Scholen hebben aandacht nodig, want daar zit de toekomst, de leerlingen moeten veilig voelen op scholen, zij moeten het land in de toekomst overnemen.