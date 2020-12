Staatsolie-directeur Rudolf Elias feliciteert Surinaamse samenleving

Staatsolie-directeur Rudolf Elias heeft de Surinaamse samenleving vandaag gefeliciteerd met de succesvolle boring die Petronas Suriname vandaag bekend maakte. Petronas noemde het haar eerste ontdekking van Hydrocarbon (koolwaterstof) en volgens de Staatsolie directeur gaat het om een olieput en is het de vierde grote olievondst in Suriname.

Wat deze vondst bijzonder maakt voor directeur Elias is dat deze put niet ligt in Blok 58, waar de eerdere ontdekkingen werden gedaan. De Staatsolie-topman zegt ook dat het ongebruikelijk is dat er zo kort achter elkaar vier olievondsten worden gedaan.

Hij zegt met volle overtuiging positieve verwachtingen te hebben over de ontwikkelingen in het Surinaamse offshore gebied. Er zijn daar een aantal bedrijven bezig boringen te verrichten.

Ten aanzien van de olieput Kes Kesi, alwaar Total en Apache boringen verrichten, zegt directeur Elias dat het mogelijk in januari of februari 2021 bekend zal zijn wat er daar is. Ook zal er naar verwachting voor het einde van volgend jaar resultaat binnen zijn van boringen bij drie andere exploratieputten.