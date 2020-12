Lijk van man in tweede vat in beslag genomen en afgevoerd

Het vat dat vanmorgen in het water werd aangetroffen bevatte inderdaad een levenloos lichaam van een man. Het werd aangetroffen in de buurt van Waterland Leguanapark. Het lichaam is vanmiddag door de politie in Suriname in beslag genomen voor nader onderzoek. Op de foto wordt de kist met het lichaam gereed gemaakt voor transport naar de stad.

Het vat werd vanmorgen door een visser gesignaleerd te Paranam en is identiek aan het vorige geval waarbij de dode Colombiaanse man Victor Enrique Serrato Novoa gekneveld werd aangetroffen in een vat.

Het vat dat vandaag werd aangetroffen was voorzien van stenen en met twee sloten dicht gemaakt. Ook in dit geval waren de voeten van de persoon vastgebonden. De politie heeft het vermoeden dat het gaat om een man die op zondag 29 november als vermist werd opgegeven door zijn familie en wel de Dominicaan Abreu Ott Neftali.

Hij is voor het laatst op 25 november door familieleden gezien. Op camerabeelden was ook te zien dat de Dominicaan op 25 november in gezelschap was van de dode Colombiaan. Deze laatste werd door twee nep-politieagenten die zich voordeden als mannen van een speciale politie-eenheid gegijzeld bij de Maretraitte Malll.

Het voertuig van de de Dominicaan werd daarna aangetroffen op het terrein van bedoelde Mall, maar van hem ontbreekt elk spoor. Abreu is voor het laatst op 25 november door familieleden gezien, waardoor de familie op zondag 29 november aangifte van vermissing deed. Het lichaam van de Colombiaan is op zaterdag 28 november aangetroffen.