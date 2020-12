Cubanen te South Drain leveren scherpe voorwerpen en wapens in

De ongewenste honderden Cubanen te South Drain in Nickerie hebben gisteren vredig alle scherpe voorwerpen en wapens ingeleverd. Dit op verzoek van kolonel Jerry Slijngard, coördinator van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), die speciaal naar de locatie was afgereisd om tot de groep te praten.

De Cubanen die bijkans 2 weken bivakkeren bij de Canawaima veerverbinding te South Drain kunnen niet doorreizen van Suriname naar Guyana zoals zij gedacht hadden. Dit is hun gisteren duidelijk gemaakt door Slijngard. Nu het bekend is dat zij niet kunnen doorreizen naar Guyana omdat dat land hen niet wilt toelaten wordt er uit humanitaire overweging gezocht naar een oplossing om de situatie te ontmantelen.

“Wij willen niets anders dan doorreizen naar Guyana omdat wij ook geen heil meer zien in blijven in Suriname”. Dit kreeg de NCCR-coördinator te horen tijdens een vragen en voorstellen ronde die was ingelast. Slijngard zei op zijn beurt dat de groep in 3 categorieën opgesplitst kan worden te weten: een deel die illegaal vertoefd in Suriname, een ander deel die een verblijfstatus heeft en derest die een asiel of vluchtelingen status heeft van het Rode Kruis.

Verder werd de Cubanen voorgehouden dat oneindig doorgaan in de huidige situatie geen optie is voor de Surinaamse autoriteiten. Slijngaard zei binnen enkele dagen terug te komen met opties om het geheel te South Drain te ontmantelen.