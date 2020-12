Wederom lijk in vat met hangsloten in water aangetroffen

In Suriname is wederom een vat met hangsloten in het water aangetroffen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een soortgelijk vat, waarin eerder een lijk werd aangetroffen. Het is gevonden in de omgeving bekend als Leguana Park.

Vermoedelijk zit er een lijk in, maar dat is nog niet duidelijk want het moet nog opengemaakt worden zegt de politie tegen Waterkant. Diverse eenheden van de Surinaamse politie zijn nu op de plek aanwezig en bezig met het onderzoek.

Op de foto is het aangetroffen vat te zien. Net als bij het vorig vat zijn er ook hangsloten gebruikt om het vat dicht te doen.

Het vorige vat werd op zaterdag 28 november door twee opvarenden op de Suriname rivier ter hoogte van Domburg gesignaleerd, waarna zij de politie inschakelden. De politie vond daarin het lichaam van de 32-jarige Columbiaan Victor Enrique Serrato Novoa.

Hij, een Braziliaan en de Dominicaan Abreu Ott Neftali waren als vermist opgegeven bij de politie.

UPDATE: alles wijst erop dat er een lijk in het vat zit.