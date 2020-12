Man valt in slaap op balustrade en dondert 12 meter naar beneden

Het liggen op een balustrade van een balkon is woensdag verkeerd afgelopen voor een man in Suriname. Hij lag op de balustrade bij een pand aan de Magnesiumstraat en viel op een bepaald moment in slaap waarna hij naar beneden donderde.

Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn hoofd en was niet aanspreekbaar. Hij is van een hoogte van ongeveer 12 meter naar beneden gevallen.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Zij schakelde een ambulance in om het slachtoffer af te voeren voor medische behandeling.