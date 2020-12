4 nieuwe COVID-19 gevallen na 102 keer testen

In Suriname zijn er de afgelopen 24 uur 4 nieuwe gevallen van besmetting met het gevreesde coronavirus geregistreerd. Dat blijkt donderdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Er is in totaal 102 keer getest het afgelopen etmaal. 3 besmettingen zijn vastgesteld in Paramaribo en 1 in Wanica. Het totaal aantal actieve gevallen is ten opzichte van woensdag heel licht gestegen van 10 naar 13.

Met deze cijfers blijft het verloop van COVID-19 ver onder de norm die de Surinaamse overheid heeft vastgesteld.