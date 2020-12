CBvS directeur William Orie gepromoveerd

De heer William M.M. Orie, Directeur van het Directoraat Monetaire Zaken en Economische aangelegenheden (DME) van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), is op maandag 7 december 2020 gepromoveerd tot Doctor in de Economische Wetenschappen aan het International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Zijn promotieonderzoek is getiteld “Obstacles to Financing facing Micro, Small and Medium-sized Firms in Suriname” met als ondertitel “A study from a small-state perspective”.

De Raad van Commissarissen, Governor, Directie, Staf en Overig personeel van de CBvS zijn trots op dit markant resultaat van Directeur Orie en wensen hem heel veel succes toe in zijn verdere loopbaan.

Directeur Orie is de Raad van Commissarissen, de Governor, Directie, Staf en Overig personeel van de CBvS zeer erkentelijk voor alle support tijdens de studie en voor de attentie in verband met zijn promotie. Ook bedankt hij van harte alle banken, bedrijven, instituten en personen die een bijdrage hebben geleverd aan de bedrijven- en bankenenquête die hij heeft uitgevoerd in het kader van zijn promotieonderzoek. Hij hoopt met de afronding van de PhD studie een grotere bijdrage te kunnen leveren aan de beleidsvoorbereiding en implementatie in Suriname in het algemeen en de CBvS in het bijzonder.

Bekijk hier een Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift en de videobeelden van de verdediging.