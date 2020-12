10 kg cocaïne aangetroffen in vliegtuig in hangar Zanderij

De Narcotica brigade van het Korps Politie Suriname doet onderzoek naar de herkomst van 10 kilogram cocaïne, welke gisteren is aangetroffen in een vliegtuig op Zanderij. Dit bevestigd inspecteur Rachel Deekman, hoofd van de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname aan Waterkant.Net.

De drugs werden door medewerkers van de luchthaven aangetroffen in een vliegtuig dat niet in gebruik is en in een hangar op de internationale luchthaven staat. In welk vliegtuig precies de drugs zijn aangetroffen is vooralsnog niet bekend.

De 10 kg is in beslag genomen door het Bestrijding Internationale Drugsteam (BID–team). Er is nog niemand aangehouden in verband met deze vondst.