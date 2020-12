Veerdienst Guyana-Suriname blijft gesloten vanwege ongewenste Cubanen te South Drain

De veerdienst tussen Guyana en Suriname wordt op zaterdag 12 december niet meer hervat. Dit is besloten vanwege de situatie met de bijkans 400 ongewenste Cubanen te South Drain in Nickerie.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de veerdienst vanaf zaterdag aanstaande weer hervat zou worden. De MB Sandaka zou hiervoor ingezet worden. De Guyanese minister van Openbare Werken, Juan Edghill heeft laten weten dat het nu onduidelijk is wanneer er weer tussen de twee landen wordt gevaren. De kwestie van de Cubanen die de oversteek willen doen naar Guyana en vervolgens door willen reizen naar Amerika moet eerst opgelost worden. Volgens Edghill zijn zowel de Guyanese als de Surinaamse regering drukdoende deze kwestie op te lossen.

De Guyanese minister zegt verder dat vrijdag de directeuren van de Canawaima Ferry Inc als het Canawaima Management Committee een ontmoeting zullen hebben in Guyana en Suriname. Maandag heeft de Guyanese minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking, Hugh Todd, de Cubaanse ambassadeur in Guyana, Narciso Reinaldo Amador Socorro uitgenodigd om te praten over de kwestie van de Cubanen te South Drain.