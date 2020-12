Vrouw let niet op bij afslaan en rijdt bromfietser aan

Deze man reed dinsdagmiddag op zijn bromfiets, toen hij door een vrouwelijke bestuurder werd aangereden. Het verkeersongeval vond plaats rond 17.00u aan de Martin Luther Kingweg in Suriname.

De automobiliste en de bromfietser reden beiden in dezelfde richting over de MLKweg, toen de vrouw in een inrit van een winkel wilde afslaan. Ze lette daarbij niet op de bromfietser en reed de man bij het afslaan aan.

Het slachtoffer kwam op de grond terecht en raakte gewond aan zijn been. Hij moest met een ambulance afgevoerd worden naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis.

Volgens de eerste informatie kon de vrouw geen geldig Surinaams rijbewijs overleggen. De zaak is in onderzoek bij de Surinaamse politie en wel bij politie Houttuin.